Hybride Arbeitsformen sind gekommen, um zu bleiben: Der Team Culture Day auf der JAX 2021

Die richtigen Rahmenbedingungen für funktionierende Teams und zufriedene Kolleg:innen zu setzen, ist sowohl Herausforderung als auch Erfolgsfaktor bei der Gestaltung der zukunftsfähigen Arbeitswelt.

Und auch an einem anderen Punkt herrschte Einigkeit unter unseren Speaker:innen: Die Corona-Pandemie stellt eine Disruption bislang ungekannten Ausmaßes dar. Sie hat Unternehmen dazu bewegt, tradierte Prozesse anzupassen oder sogar grundlegend zu ändern. Und das funktioniert in vielen Fällen trotz großem Stress, Unsicherheit und einer spontanen Umsetzung. Zugleich wissen wir aber, dass kulturelle Veränderungen komplex sind und Zeit benötigen. Wir kämen bei unseren Kunden aus guten Gründen nicht auf die Idee, einen Transformationsprozess unbegleitet und spontan durchzuführen. Nun stehen wir vor der Herausforderung, einen Kulturwandel im laufenden Geschäft zu organisieren und zu unterstützen.

Wirkliche Selbstorganisation ist komplex, aber sie skaliert

Johannes Mainusch ging in seiner Session der Frage nach, wie man das Prinzip der Selbstorganisation so umsetzt, dass es skaliert. Hier ist insbesondere die Frage nach effizienter und transparenter Kommunikation entscheidend. Dem klassischen Management kommt dabei eine neue Rolle als Kommunikationsinstrument oder -organisator zu – ein grundlegend anderes Verständnis von Führung als in traditionellen Denkmustern, das auch auf Widerstand stoßen kann. Zudem legte er eindrucksvoll dar, dass komplexe Systeme nicht linear funktionieren und somit auch nicht beliebig skalieren. Es ist daher unabdingbar, stetig, genau und ehrlich auf die Zahlen, Daten und Fakten zu sehen und Entscheidungen diesen anzupassen.

Raus aus der „learned helplessness“!

Liat Palace zeigte, was wir aus der biologischen Forschung lernen können, um Veränderungen der Unternehmenskultur zu erreichen. Sie führte aus, welche Wege aus einer leider oft noch vorhandenen „erlernten Hilflosigkeit“ in stark hierarchischen und reglementierten Systemen führen. Dabei gilt: Die Umwelt, d.h. das Arbeitsumfeld, ist entscheidend für Veränderung, und es ist auch das, was Veränderungsprozesse skalieren lässt. Um einen Kulturwandel erfolgreich zu gestalten, müssen verschiedene Ebenen betrachtet und beachtet werden, um die Menschen dort mitzunehmen, wo sie empfänglich für Veränderungen sind.

Let’s Value Party!

Wie man herausfinden und verstehen kann, was Menschen bewegt, demonstrierten Claudia Simsek-Graf und Stefanie Schuster in ihrem Workshop zur „Value Party“. Das Bewusstseinsmodell nach Graves zeigt sehr anschaulich und verständlich die verschiedenen Entwicklungsphasen eines Menschen, von Organisationen aber auch der Menschheit. Mit den verschiedenen Entwicklungsphasen sind jeweils Wertesysteme verbunden, die die Basis für Verhalten und Gestalten bilden. Mit drei Fragen kann man ermitteln, wie sich gerade persönliche Werte, gelebte Werte und für die Zukunftsfähigkeit wichtige Werte zueinander verhalten. Diese Standortbestimmung ermöglicht anschaulich, die nächsten Entwicklungsschritte zu identifizieren und entsprechende Interventionen, Maßnahmen und Räume zu finden. Das Angebot steht: Let’s Party!

All inclusive!?

In dem Vortrag von Katrin Rabow ging es um eine gemeinsame Sprache. Sie unterstrich noch einmal, dass wir durch die Gender- und Diversity-Debatte viel sensibler geworden sind, und dass manchmal die richtigen Worte einfach fehlen. Verdeutlicht wurde dies in vielen Teams, wo sehr unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Geschlechtern, Herkunft, Ausbildung und Erfahrung arbeiten. Und da stellt sich Katrin Rabow die Fragen: Wie kann eine inklusive Sprache aussehen? Wie finden wir gemeinsam einen guten Weg dorthin? Für sie ist sehr wichtig – und das zeigte dieser Vortrag deutlich -, dass nicht nur unser Denken eine Veränderung der Sprache mit sich bringt und umgekehrt, sondern auch unsere persönliche Erfahrung und ein gewisser sprachwissenschaftlicher Hintergrund uns anregen soll, uns mit der eigenen Sprache auseinanderzusetzen.

Probleme gemeinsam lösen, gemeinsam lernen, gemeinsam erleben

In seinem Vortrag stellte Thomas Much vor, wie man auch in Corona-Zeiten und aus dem plötzlichen Homeoffice heraus als Team gemeinsam zur selben Zeit, am selben Ort und am selben Computer Aufgaben erledigen kann, die Wartezeiten dadurch minimiert und wertvolle Ergebnisse für den Kunden schneller liefern kann. Was braucht man dazu? Thomas Much erklärte, was neben einer starken sozialen Komponente und der technischen Ausstattung wichtig ist. Er sagt, man sollte den Fokus auf Remote-Tools und Remote-Arbeitsweisen legen und mit verschiedenen Bearbeitungszeiten arbeiten. So kann auch das Team aus seiner Sicht resilienter gegenüber Unerwartetem sein.

Bleibt alles anders? Ja!

Wir nehmen aus dem diesjährigen Team Culture Day viele Anregungen, Ideen und neue Perspektiven auf das Thema Teamwork & Arbeitsorganisation mit. Unsere Aufgabe, Teams dazu zu verhelfen, nachhaltig gemeinsam erfolgreich zu sein, ist und bleibt komplex. Verteiltes und hybrides Arbeiten ergänzt hier weitere Ebenen, öffnet aber auch Türen und bietet neue Möglichkeiten. Technische Rahmenbedingungen sind das eine, viel wichtiger ist es aber auch hier, zu verstehen, was Menschen motiviert, und für eine Kultur zu sorgen, die es erlaubt, offen zu kommunizieren und so Probleme und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen.