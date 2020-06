Neues Quickvote: Welches Online Meeting Tool nutzen Sie am häufigsten?

Das Team-Meeting schnell einmal von zu Hause aus durchführen? Das ist in den letzten Wochen für viele eine Selbverständlichkeit geworden. Welches Tool nutzen Sie dabei am häufigsten? Stimmen Sie ab!

Ihr liebstes Online Meeting Tool

Online-Meetings finden nicht erst seit Corona statt. Gerade in der IT sind sie seit langem Gang und Gäbe, um die oftmals verteilt arbeitenden Team auf einen Nenner zu bringen. Doch ist das Ausmaß, in dem sich Online-Meetings in den letzten Wochen etabliert haben, doch enorm und hat auch weniger Tech-affine Branchen erreicht.

Werkzeuge für solche Meetings gibt es viele – mit welchem arbeiten Sie vornehmlich? Das wollen wir in einem Quickvote herausfinden. Machen Sie mit!

Welches Online Meeting Tool nutzen Sie am häufigsten?

Skype

Google Meet

Microsoft Teams

Goto

Cisco Webex

BlueJeans

Adobe Connect

Slack VOTE