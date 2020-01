Mob Programming: Zusammen lernen, zusammen liefern!

Vor einigen Jahren kam die Idee auf, Softwareentwicklung wirklich durch das gesamte Team durchführen zu lassen – und zwar zusammen, Aufgabe für Aufgabe. „Mob Programming“ war geboren. Die Blockaden während der Entwicklung verschwinden, weil sich alle nötigen technischen und fachlichen Ansprechpartner im selben Raum befinden. Klingt verrückt? Funktioniert aber! In seiner Session auf der W-JAX 2019 erklärt Thomas Much (Freiberufler) die Grundlagen von Mob Programming, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Pair Programming und wann sich das Arbeiten als „Mob“ lohnt. Dazu gibt es Tipps aus der Praxis.

Wenn man die Ideen von Lean, Agile, XP etc. ernst nimmt, müsste man alles daran setzen, seine Aufgaben zu priorisieren und die wichtigste Aufgabe möglichst zügig und gut an den Kunden auszuliefern. Leider sieht die Realität oft anders aus: Die individuelle Auslastung wird maximiert, die Entwickler arbeiten an vielen Aufgaben gleichzeitig. Die Features landen halbgar beim Kunden, die Entwickler müssen ständig Bugs fixen, und für fachliche Weiterentwicklung fehlt leider die Zeit.

Als Lösung dieses Problems setzen wir auf Team-Building, arbeiten an der Kommunikation, machen Pair Programming, suchen Collective Code Ownership. In Zeiten von zunehmend komplexen Problemen ist das vielleicht nicht mehr genug – weil die Teams nicht nur das Ergebnis gemeinsam verstehen müssen, sondern auch den Weg der Problemlösung. Das war die Geburtsstunde von Mob Programming. Was es damit auf sich hat und Best Practices zu dieser Methode stellt Thomas Much in seiner Session auf der W-JAX 2019 vor.