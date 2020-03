Mission Agiler Mainframe-Betrieb: Langfristiger Nutzen und schnellere Innovationen

Nachhaltigkeit ist Trumpf

IT-Teams stehen unter Druck, Software-Innovationen schneller, effizienter und in höherer Qualität zu liefern. Das gilt auch für Anwendungsentwicklungen auf dem Mainframe. In einer aktuellen Umfrage* gaben 47 Prozent der Entscheider in Unternehmen an, dass immer mehr geschäftskritische Anwendungen auf dem Mainframe laufen. Sie planen, die Häufigkeit der Bereitstellung neuer Mainframe-Anwendungen um durchschnittlich 41 Prozent zu erhöhen. Wie gelingt es, diese Anforderung zu erfüllen?