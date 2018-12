Dynamischer, flexibler, leistungsfähiger: Transformation zur agilen Organisation

Agile ist in aller Munde. Doch oftmals verhindern die festen Organisationsstrukturen, schnell und flexibel zu reagieren. Wie man das Unternehmen dynamischer, flexibler und leistungsfähiger gestalten kann, zeigt Frank Düsterbeck in seiner Session auf der JAX 2018 .

Agil ist klasse. Agile Praktiken, agile Prozesse, agile Organisationen, agile Menschen. Aber was bedeutet Agilität wirklich? Was soll denn eine agile Organisation sein, wenn sich das Manifest doch nur auf Softwareentwicklung bezieht? Kann man Agil uminterpretieren/erweitern oder gibt es da etwas, was zur lernenden Organisation führt?

In seiner Session auf der JAX 2018 klärt Frank Düsterbeck darüber auf, was Agilität auf welcher Ebene bedeutet. Er gibt Rat, wie sich ein Team oder eine Organisation entwickeln kann. Hierzu wird auf Organisation à la Heterarchie, Führung zur Selbstführung, Macht und Verantwortung eingegangen und am Beispiel der HEC gezeigt, mit welchen Schmerzen und Freuden dieses Unternehmen zur lernenden Organisation geworden ist.

Agile ist nicht genug – die lernende Organisation von JAX TV auf Vimeo.