In seiner Session von der DevOpsCon 2018 demonstriert Christian Schneider die sieben größten Probleme bei der Verankerung von Security in agilen Projekten. Basierend auf Erfahrungswerten aus der Security-Beratung, erfahren die Zuschauer aus erster Hand, auf welche erwarteten (und unerwarteten) Hürden sie treffen können. Hierbei handelt es sich um technische, organisatorische, prozessorientierte sowie Skill-bezogene Themen, mit welchen sich Teams bei der nachhaltigen Verbesserung der Sicherheit in ihren Projekten konfrontiert sehen. Als inhaltlichen Takeaway erhalten sie jeweils passgenaue Lösungsmuster, welche ebenso für Großunternehmen wie auch für spezialisierte Dienstleister anwendbar und effektiv sind.

(@cschneider4711) has pursued a successful career as a freelance Java software developer since 1997 and expanded it 2005 to include the focus on IT-Security. His major areas of work are Penetration Testing and Security Architecture Consulting. As a trainer Christian regularly conducts inhouse training courses on topics like web application security and coaches agile projects to include security as part of their process by applying Security DevOps concepts. Also Christian regularly enjoys speaking on national and international conferences about IT-Security topics.