7 Regeln zur Steigerung der Entwicklerproduktivität

Bei der Arbeit als Softwareentwickler, wie auch bei jeder anderen Tätigkeit, ist es wichtig, produktiv zu sein und Dinge erledigt zu bekommen. Sie wollen sich auf die Wertschöpfung konzentrieren, die Geschwindigkeit ihrer Arbeit erhöhen und so viele lästige, langweilige und sich wiederholende Aufgaben wie möglich vermeiden.

Diese Session zeigt sieben Prinzipien, mit denen man als Java-Entwickler effektiver und effizienter wird. Die Prinzipien umfassen sowohl technische als auch selbstorganisatorische Aspekte. Unser Speaker sieht sich an, wie sie umzusetzen sind und vor allem, wie man das Beste aus seinen Tools herausholen kann. Außerdem erfahren die Zuschauer, warum die Erfindung der Maus ein Produktivitätsrückgang war und welche Denkweisen folgen werden. Dieser Vortrag ist nicht auf bestimmte Tools oder Technologien beschränkt, sondern bietet Beispiele aus der langjährigen Erfahrung des Speakers.

7 Principles That Will Boost Your Developer Productivity von JAX TV auf Vimeo.

Sebastian Daschner is a self-employed Java consultant, author and trainer and is enthusiastic about programming and Java (EE). He is the author of the book ‘Architecting Modern Java EE Applications’. Sebastian is participating in the JCP, helping forming the future standards of Java EE, serving in the JAX-RS, JSON-P and Config Expert Groups and collaborating on various open source projects. For his contributions in the Java community and ecosystem he was recognized as a Java Champion, Oracle Developer Champion and double 2016 JavaOne Rockstar. Besides Java, Sebastian is also a heavy user of Linux and container technologies like Docker. He evangelizes computer science practices on https://blog.sebastian-daschner.com, his newsletter, and on Twitter via @DaschnerS. When not working with Java, he also loves to travel the world — either by plane or motorbike.