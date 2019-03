10 Entwickler-Typen: Welches ist dein „Javatar“? [Infografik]

Welches ist dein „Javatar“?

Java-Entwickler sind längst mehr als Experten in einer Programmiersprache. In den letzten Jahren hat sich Java nahezu in allen Bereichen der IT breit gemacht. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Anforderungen an Java-Entwickler, je nachdem ob sie nun Server-Anwendungen, Android-Apps, Webfrontends, ML-Applikationen, etc. bauen.

Als gemeinsamer Nenner fungiert die Java-Plattform, die eine riesige Bandbreite an Betätigungsfeldern ermöglicht. Diese Bandbreite abzudecken, ist auch Ziel der JAX-Konferenz. Mit einem kleinen Augenzwinkern haben wir deshalb einmal 10 Entwickler-Typen karikiert, die Sie so – oder so ähnlich – auch auf der JAX antreffen werden 😉

Zu welchem Entwickler-Typus zählen Sie sich?